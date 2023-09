Lesung in der Bücherei Kreideherz - Eintritt in die 1980er Jahre

Am Freitagabend fand im Museumsbahnhof Üxheim-Ahütte die finale Veranstaltung der „Kreideherz“-Lesungen in der Eifel statt. Die beiden Autoren, Regine Brühl und Stephan Falk, unterhielten mit einer kurzweiligen Zeitreise in die 1980er Jahre. Musikalisch wurden unterstützten sie Anne Fink (Gesang) und Christoph Mann (Piano) mit passenden Songs aus diesem Jahrzehnt. Mit knapp 40 Besuchern war die Wartehalle des historischen Bahnhofs ausverkauft. Freudiges Erinnerungslachen und viel Applaus waren der Lohn für die Künstler.