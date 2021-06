Mit den Plänen des Architekten sind Anwohner und Bauausschussmitglieder nicht zufrieden. Sie befürchten, dass sich das Bauvorhaben aufgrund seiner „Massivität“ und seines „Umfangs“ nicht in die Umgebung in der schmalen Gasse einfügen würde. Fügt sich das Bauvorhaben in die Umgebung ein? Die Pläne für den Bau eines Mehrfamilienhauses mit zehn Wohneinheiten im Rosenweg in Wittlich stoßen auf Kritik. ⇥Quelle: Stadtverwaltung Wittlich/Architekturbüro Blasweiler