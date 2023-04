Fotostrecke „Krumpernschnieden für den Frieden“

Weit mehr als tausend Besucher beim 1. Friedensfestival in Bekond. Groß und Klein, Jung und Alt, kamen in Scharen, um an Ostern beim ersten Friedensfestival in Bekond ein Zeichen zu setzen für den Wunsch aller nach Frieden. Der Verein Bekond aktiv e.V. hatte zu diesem Anlass in den Innenhof von Schloss Bekond eingeladen. 160 Tauben aus dem Bestand des Brieftaubenvereines Trier wurden ausgelassen, um für Frieden ein Zeichen zu setzten. Sie standen symbolisch für die Nationen der Erde. Im Verlaufe des Nachmittags gab es viele musikalische Beiträge zum Thema Frieden. Versorgt wurden die Besucher mit Bekonder Spezialitäten rund um die Kartoffel, unter anderem mit „Krumpernschnieden für den Frieden“, Pellkartoffeln mit Quark, Kartoffelsuppe und Würstchen.