Wesen wie aus einer anderen kosmischen Dimension bevölkerten am Wochenende die Kulturgießerei in Saarburg. Gestalten der keltischen Mythologie wurden von Künstlern und Künstlerinnen in einem Ganzkörperkult dargestellt. Kinder konnten sich schminken lassen und sich dieser Welt annähern. Dazu gab’s „Keltenrock“ mit der Band Fairytale. So ganz nebenbei wurde Groß und Klein deutlich gemacht: Auch wenn man völlig anders aussieht, verdient man Respekt.