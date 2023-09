Fotostrecke Kunst am Kloster Machern lockte viele Besucher an

Erstmals Kunstförderpreis vergeben Perfekte Kulisse bei schönstem Wetter: Besser hätten es sich die Veranstalter nicht wünschen können. Mehr als 30 Künstlerinnen und Künstler präsentierten ihre Arbeiten am Sonntag am Kloster Machern. Zu sehen waren Kunstobjekte aus Malerei, Kunstfotografie, Skulpturen, Emaillearbeiten, Mixed Media, Upcycling und Assemblage. Kunst am Kloster Machern war für die vielen Aussteller eine gute Gelegenheit, ihre Werke zu zeigen. Sämtliche Künstler stammten aus der Region, von Schweich über Reil und Plein bis Morbach. Der Verein selbst hat derzeit 85 aktive Mitglieder, die verschiedenen Genres der Kunst zuzuordnen sind. Veranstalter der umfangreichen Kunstausstellung war der Kunstverein „Kunst an Hecken und Zäunen e.V.“ (KaHuZ) aus Wittlich. Erstmals wurde auch ein Kunstförderpreis in Höhe von 1.000 € überreicht, der unter den teilnehmenden Gruppen und Einzelbewerbern in Clustern vergeben wurden.