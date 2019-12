Malu Dreyer (Ministerpräsidentin, SPD): Die Triererin führte das leckgeschlagene Schiff der Bundes-SPD fast ein halbes Jahr und verließ es rechtzeitig genug, ohne selber in größere politische Seenot zu geraten – anders als einst Kurt Beck. Der erlitt in Berlin Schiffbruch. Die SPD im Land vertraut deshalb auch nach der Wildwasserfahrt auf der Spree weiter auf Kapitänin Malu, die die Partei 2021 in die Landtagswahl steuert und in persönlichen Umfragen glänzt. Ihr CDU-Gegenkandidat Christian Baldauf erlebte bei der Befragung im Mainzer Landtag mit eigenen Augen, wie schwer die amtierende Ministerpräsidentin zu schlagen sein wird, die nach monatelanger Tour durch Talkshows noch reifer und abgezockter wirkt. Zwar wurde in Berlin nicht alles, was Dreyer anfasste, zu Gold. Das „Klimapäckchen“ schimmert eher matt, meckern die Grünen. Wenn mancher Genosse angesichts des neuen Führungsduos aber wehmütig sagt, Dreyer wäre die beste SPD-Vorsitzende im Bund gewesen, gibt es sicherlich schlechtere Abschiede von der Brücke im Willy-Brandt-Haus – gerade in jüngster Vergangenheit. flor