Ministerinnen und Minister Das ist die Landesregierung von Rheinland-Pfalz

Alexander Schweitzer (* 17. September 1973 in Landau in der Pfalz) ist seit dem 10. Juli 2024 Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. Zuvor war er Minister für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung in Rheinland-Pfalz – kurz auch Arbeitsminister genannt. Er ist Mitglied der SPD.