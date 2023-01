Malu Dreyer (* 6. Februar 1961 in Neustadt an der Weinstraße) führt als Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz die aktuelle Landesregierung an. Sie ist Mitglied der SPD. Die Regierung besteht aus einer Koalition zwischen SPD, Grüne und FDP. Malu Dreyer ist seit dem Jahr 2013 im Amt. Mittlerweile es das dritte Kabinett.