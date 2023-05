Fotos Leere Beete im Gemüseland in Mehren

Dort, wo in der Vergangenheit Hunderttausende Tomaten und weiteres Gemüse in den automatisierten Zuchtanlagen wuchsen, herrscht derzeit gähnende Leere: Im Gemüseland Vulkaneifel in Mehren des niederländischen Gemüsebauers Donné Jacobs tut sich aktuell nichts. Ob und wann es dort wieder wächst und gedeiht, ist derzeit unklar. Daher ist auch der beliebte Hofladen an der Produktionsstätte im Gewerbegebiet Mehren geschlossen. Die Information auf der Webseite lautet lapidar: „Vorübergehend geschlossen, die Wiedereröffnung für 2023 ist noch nicht geplant.“ 6,3 Millionen Euro hat der Niederländer in den Bau investiert, der 2016 eröffnet wurde.