LKW-Unfall B51 Ein LKW durchbrach auf der B51 in Höhe Schneidershof die Leitplanke und stürzte eine Böschung herunter. Der Fahrer kam verletzt in ein Krankenhaus. Weitere Fahrzeuge waren an dem Unfallnicht beteiligt. Die B51 musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden.