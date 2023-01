(hpl) Die alte Realschule plus in Bernkastel-Kues wird entkernt. Eingeworfene Fensterscheiben, Graffiti und altes Mobiliar lockten wohl ungebetene Besucher an. Das Gebäude soll in ein Jugend- und Familienhotel umgebaut werden. Das Hotel soll dann an die österreichische Jufa-Gruppe verpachtet werden. Allerdings ist es noch ein langer Weg bis dorthin. Momentan ist ein Abrissunternehmen damit beschäftigt, das Gebäude zu entkernen, wie der Projektleiter des Bernkasteler Architekturbüros Berdi erläutert. Abgehängte Decken werden entfernt, Holzvertäfelungen zurückgebaut und auch altes Mobiliar entsorgt. Dabei müssen die Reststoffe streng getrennt werden: So werden unter anderem Holz, Metall oder Dämmstoffe separat gesammelt und entsorgt beziehungsweise recycelt. Die österreichische Jufa-Gruppe plant, mit diesem Hotel eine Lücke in Bernkastel-Kues zu schließen. Da die Jugendherberge in Bernkastel-Kues seit über acht Jahren geschlossen ist, soll ein Familienhotel mit familiengerechten Preisen das touristische Angebot ergänzen. Mehr zur Geschichte des Gebäudes lesen Sie hier.