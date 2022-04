Februar 2022: Am Hang unterhalb des Baugebiets Auf Mont in Wincheringen soll der Supermarkt an der Luxemburger Allee gebaut werden. Die Allee verläuft am Hang in einer engen Kurve. Der Standort befindet sich oberhalb des unteren Straßenabschnitts, der zur Kurve führt, und zwar etwa in dessen Mitte.

