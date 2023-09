Fotostrecke Luxemburger Schriftsteller Emil Angel erhält Stefan-Andres-Preis

„Emil Angel ist ein literarischer Brückenbauer“ In diesem Jahr ging der mit 5.000 € dotierte Stefan-Andres-Preis der Stadt Schweich erstmals nach Luxemburg. Als dreizehntem Preisträger wurde Schriftsteller Emil Angel die Auszeichnung als Anerkennung für seine literarische Gesamtleistung in einer festlichen Feierstunde in der Schweicher Synagoge verliehen. Foto: Überreichung der Urkunde an Schriftsteller Emil Angel (links) durch Stadtbürgermeister Lars Rieger (rechts)