Brauchtum Maifest Bitburg-Mötsch

So war das Maifest in Bitburg-Mötsch In Mötsch begangen die Bewohner des Bitburger Stadtteils ihr maifest mit einem neuen Rekord: Der diesjährige Maibaum ist der größte in der Geschichte von Bitburg-Mötsch. Er misst stolze 26 Meter und wiegt kanpp eine Tonne. Gemeinsam feierte man mit der neuen Maikönigin Juliane Grün und ihren beiden Prinzessinen Theresa Spitzl und Lara Kalle frühlich in den Mai.