Fotostrecke Liedermacher Marcel Adam in Mülheim

Marcel Adam zu Gast in Mülheim Der lothringer Liedermacher Marcel Adam war am Samstag Abend gemeinsam mit seiner „Egoistenband“ zu Gast an der Mosel. Auf Einladung des Kulturkreis Mülheim präsentierte der Liedermacher, Comedyschreiber und Buchautor ein best of seiner Werke. Mit Liedern, Balladen oder einfach nur Geschichten aus seinem Leben, mal heiter, mal zum Nachdenken und oftmals mit ironischem Unterton, bescherte er den rund 130 Zuschauern einen besonderen musikalischen Abend.