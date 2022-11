Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages und die Mitglieder der Französischen Nationalversammlung halten am 22. Januar 2003 im Schloss von Versailles bei Paris erstmals eine gemeinsame Sitzung in Form einer Feierstunde ab. Dieser Festakt ist der Höhepunkt der Feiern zum Jubiläum der Vertragsunterzeichnung von Bundeskanzler Konrad Adenauer und Präsident Charles de Gaulle am 22. Januar 1963.