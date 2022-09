Meisterkonzerte Kloster Springiersbach Zum Jubiläum "100 Jahre Kameliten in Springiersbach" lud der Musikkreis Springiersbach am Samstag Abend zu seiner Auftaktveranstaltung ein. Mario di Nonno verzauberte die Besucher mit seinem Violinenspiel der fünfzehn Rosenkranzsonaten von Heinrich Ignaz Franz Biber. Durch den Einsatz von vierzehn verschiedenen Violin-Stimmungen nehmen die Rosenkranzsonaten eine einmalige Stellung in der Geschichte des Violinenspiels ein.