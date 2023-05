Fotos Metallverarbeitung Windhäuser erfindet Schutzvorrichtung für Geldautomaten

Ununterbrochen werden auch in der Region Trier Geldautomaten gesprengt und versuchen kriminelle Banden, Geld zu ergaunern. Das Wittlicher Unternehmen Windhäuser Metallverarbeitung hat nun einen mechanischen Schutz für Geldautomaten erfunden und will den Kriminellen damit das Leben schwer machen. Markus Otten (links im Bild), Geschäftsleiter Bereich Planung und Vertrieb, führt durch die Werkstatt des Unternehmens in Wittlich.