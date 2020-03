Viehmarkt: Fußgängerzone vor Gaststätten und Kneipen?

Um illegale Einfahrten in die Fußgängerzone von der Straße zu unterbinden, die am hinteren Rand des Viehmarkts vorbei bis zu den Viehmarktthermen führt, will die Stadtverwaltung zwischen den Thermen und dem Bürohaus Lehr eine Polleranlage errichten (siehe Fotomontage unten). Alternativ könnte die Absperrung bereits am Kreisverkehr vor der Europahalle gebaut werden. Der Bereich vor den Gaststätten am Viehmarkt würde dann zur Fußgängerzone und könnten nur noch zwischen 19 und 11 Uhr beliefert werden.

Im Internet sprechen sich viele Bürger für eine Absperrung an der Europahalle aus, um die vielen Falschparker und den Parksuchverkehr – insbesondere an Markttagen – zu unterbinden.