Morgen startet der Weihnachtsmarkt

BERNKASTEL-KUES (rh) Der 42. Weihnachtsmarkt hat am Freitag seine Pforten geöffnet. Bis zum 22. Dezember wird den Besuchern an über 40 festlich dekorierten Ständen alles geboten, was das „Advents- und Weihnachtsherz“ begehrt: Hochwertige Handwerkskunst und Spielzeug, glitzernder Christbaumschmuck und natürlich kulinarische Köstlichkeiten aller Art. Auf dem Forumsplatz können auch in diesem Jahr die Eisläufer ihre Runden drehen. Der Bernkasteler Weihnachtsmarkt ist weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt und beliebt. In jedem Jahr kommen tausende Besucher und sind von dem zauberhaften Ambiente in der Altstadt angetan.