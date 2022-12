Impressionen vom zweiten Adventswochenende auf dem Mosel-Wein-Nachts-Markt in Traben-Trarbach. Hier zu sehen sind Hans-Peter Riemann von Blumen André in Traben-Trarbach, der Dekorations- und Geschenkartikel verkauft, sowie Sigrid Wagner. Sie ist Goldschmiedin und verkauft am Stand nebenan Schmuck.