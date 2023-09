Fotos Moselmusikfestival Campus: Offene Proben für die Abschlusskonzerte

In der vergangenen Woche haben die jungen Sängerinnen und Sänger mit den Pianistinnen und Pianisten in der ehemaligen Wittlicher Synagoge für die am Freitag und Samstag stattfindenden Abschlusskonzerte der öffentlichen Meisterklassen geprobt. Eine intensive Woche, wie die jungen Musikerinnen sagen, mit hochklassigen Darbietungen der Gattung Kunstlied, bekräftigen die Dozenten. Wichtig ist allen, dass diese Musik und diese Konzerte keinerlei elitäre Schwellenangst erzeugen sollen, wer sich einmal im Publikum auf den Live-Genuss von Schubert, Fauré oder Brahms eingelassen habe, werde beeindruckt sein.