Motorradwallfahrt in Klausen

Rund 500 Motorradfahrer und Fahrerinnen trafen im Wallfahrtsort Klausen ein, um dem Gottesdienst im Park der Kirche und der anschließenden Segnung durch Pater Albert Seul Zuversicht für die Bikersaison zu holen. Der hatte sichtlich Spaß an der Zeremonie, als jeder einzelne Teilnehmer mit seinem Gefährt an ihm vorbeifuhr und vom ihm die volle Ladung Weihwasser abbekam. 35 Liter Weihwasser verbrauchte der Pater, die er den Bikern mittels eines Aspergilsträußchens großzügig zukommen ließ. Wenngleich dem Anschein nach viele PS-Freunde dem diesjährigen Segen wegen des Wetters fernblieben, so nahm die Segnung doch großen Raum ein. Die weitesten Teilnehmer kamen sogar aus Brüssel angereist, die meisten anderen kamen jedoch aus dem Bereich Mosel,Trier und Eifel. weniger

Rund 500 Motorradfahrer und Fahrerinnen trafen im Wallfahrtsort Klausen ein, um dem Gottesdienst im Park der Kirche und der anschließenden Segnung durch Pater Albert Seul Zuversicht für die Bikersaison zu holen. Der hatte sichtlich Spaß an der Zeremonie, als jeder einzelne Teilnehmer mit seinem Gefährt an ihm vorbeifuhr und vom ihm die volle Ladung Weihwasser abbekam. 35 Liter Weihwasser verbrauchte der Pater, die er den Bikern mittels eines Aspergilsträußchens großzügig zukommen ließ. Wenngleich dem Anschein nach viele PS-Freunde dem diesjährigen Segen wegen des Wetters fernblieben, so nahm die Segnung doch großen Raum ein. Die weitesten Teilnehmer kamen sogar aus Brüssel angereist, die meisten anderen kamen jedoch aus dem Bereich Mosel,Trier und Eifel.

Rund 500 Motorradfahrer und Fahrerinnen trafen im Wallfahrtsort Klausen ein, um dem Gottesdienst im Park der Kirche und der anschließenden Segnung durch Pater Albert Seul Zuversicht für die Bikersaison zu holen. Der hatte sichtlich Spaß an der Zeremonie, als jeder einzelne Teilnehmer mit seinem Gefährt an ihm vorbeifuhr und vom ihm die volle Ladung Weihwasser abbekam. 35 Liter Weihwasser verbrauchte der Pater, die er den Bikern mittels eines Aspergilsträußchens großzügig zukommen ließ. Wenngleich dem Anschein nach viele PS-Freunde dem diesjährigen Segen wegen des Wetters fernblieben, so nahm die Segnung doch großen Raum ein. Die weitesten Teilnehmer kamen sogar aus Brüssel angereist, die meisten anderen kamen jedoch aus dem Bereich Mosel,Trier und Eifel. weniger

Rund 500 Motorradfahrer und Fahrerinnen trafen im Wallfahrtsort Klausen ein, um dem Gottesdienst im Park der Kirche und der anschließenden Segnung durch Pater Albert Seul Zuversicht für die Bikersaison zu holen. Der hatte sichtlich Spaß an der Zeremonie, als jeder einzelne Teilnehmer mit seinem Gefährt an ihm vorbeifuhr und vom ihm die volle Ladung Weihwasser abbekam. 35 Liter Weihwasser verbrauchte der Pater, die er den Bikern mittels eines Aspergilsträußchens großzügig zukommen ließ. Wenngleich dem Anschein nach viele PS-Freunde dem diesjährigen Segen wegen des Wetters fernblieben, so nahm die Segnung doch großen Raum ein. Die weitesten Teilnehmer kamen sogar aus Brüssel angereist, die meisten anderen kamen jedoch aus dem Bereich Mosel,Trier und Eifel.

Rund 500 Motorradfahrer und Fahrerinnen trafen im Wallfahrtsort Klausen ein, um dem Gottesdienst im Park der Kirche und der anschließenden Segnung durch Pater Albert Seul Zuversicht für die Bikersaison zu holen. Der hatte sichtlich Spaß an der Zeremonie, als jeder einzelne Teilnehmer mit seinem Gefährt an ihm vorbeifuhr und vom ihm die volle Ladung Weihwasser abbekam. 35 Liter Weihwasser verbrauchte der Pater, die er den Bikern mittels eines Aspergilsträußchens großzügig zukommen ließ. Wenngleich dem Anschein nach viele PS-Freunde dem diesjährigen Segen wegen des Wetters fernblieben, so nahm die Segnung doch großen Raum ein. Die weitesten Teilnehmer kamen sogar aus Brüssel angereist, die meisten anderen kamen jedoch aus dem Bereich Mosel,Trier und Eifel. weniger

Rund 500 Motorradfahrer und Fahrerinnen trafen im Wallfahrtsort Klausen ein, um dem Gottesdienst im Park der Kirche und der anschließenden Segnung durch Pater Albert Seul Zuversicht für die Bikersaison zu holen. Der hatte sichtlich Spaß an der Zeremonie, als jeder einzelne Teilnehmer mit seinem Gefährt an ihm vorbeifuhr und vom ihm die volle Ladung Weihwasser abbekam. 35 Liter Weihwasser verbrauchte der Pater, die er den Bikern mittels eines Aspergilsträußchens großzügig zukommen ließ. Wenngleich dem Anschein nach viele PS-Freunde dem diesjährigen Segen wegen des Wetters fernblieben, so nahm die Segnung doch großen Raum ein. Die weitesten Teilnehmer kamen sogar aus Brüssel angereist, die meisten anderen kamen jedoch aus dem Bereich Mosel,Trier und Eifel.

Rund 500 Motorradfahrer und Fahrerinnen trafen im Wallfahrtsort Klausen ein, um dem Gottesdienst im Park der Kirche und der anschließenden Segnung durch Pater Albert Seul Zuversicht für die Bikersaison zu holen. Der hatte sichtlich Spaß an der Zeremonie, als jeder einzelne Teilnehmer mit seinem Gefährt an ihm vorbeifuhr und vom ihm die volle Ladung Weihwasser abbekam. 35 Liter Weihwasser verbrauchte der Pater, die er den Bikern mittels eines Aspergilsträußchens großzügig zukommen ließ. Wenngleich dem Anschein nach viele PS-Freunde dem diesjährigen Segen wegen des Wetters fernblieben, so nahm die Segnung doch großen Raum ein. Die weitesten Teilnehmer kamen sogar aus Brüssel angereist, die meisten anderen kamen jedoch aus dem Bereich Mosel,Trier und Eifel. weniger

Rund 500 Motorradfahrer und Fahrerinnen trafen im Wallfahrtsort Klausen ein, um dem Gottesdienst im Park der Kirche und der anschließenden Segnung durch Pater Albert Seul Zuversicht für die Bikersaison zu holen. Der hatte sichtlich Spaß an der Zeremonie, als jeder einzelne Teilnehmer mit seinem Gefährt an ihm vorbeifuhr und vom ihm die volle Ladung Weihwasser abbekam. 35 Liter Weihwasser verbrauchte der Pater, die er den Bikern mittels eines Aspergilsträußchens großzügig zukommen ließ. Wenngleich dem Anschein nach viele PS-Freunde dem diesjährigen Segen wegen des Wetters fernblieben, so nahm die Segnung doch großen Raum ein. Die weitesten Teilnehmer kamen sogar aus Brüssel angereist, die meisten anderen kamen jedoch aus dem Bereich Mosel,Trier und Eifel.

Rund 500 Motorradfahrer und Fahrerinnen trafen im Wallfahrtsort Klausen ein, um dem Gottesdienst im Park der Kirche und der anschließenden Segnung durch Pater Albert Seul Zuversicht für die Bikersaison zu holen. Der hatte sichtlich Spaß an der Zeremonie, als jeder einzelne Teilnehmer mit seinem Gefährt an ihm vorbeifuhr und vom ihm die volle Ladung Weihwasser abbekam. 35 Liter Weihwasser verbrauchte der Pater, die er den Bikern mittels eines Aspergilsträußchens großzügig zukommen ließ. Wenngleich dem Anschein nach viele PS-Freunde dem diesjährigen Segen wegen des Wetters fernblieben, so nahm die Segnung doch großen Raum ein. Die weitesten Teilnehmer kamen sogar aus Brüssel angereist, die meisten anderen kamen jedoch aus dem Bereich Mosel,Trier und Eifel. weniger

Rund 500 Motorradfahrer und Fahrerinnen trafen im Wallfahrtsort Klausen ein, um dem Gottesdienst im Park der Kirche und der anschließenden Segnung durch Pater Albert Seul Zuversicht für die Bikersaison zu holen. Der hatte sichtlich Spaß an der Zeremonie, als jeder einzelne Teilnehmer mit seinem Gefährt an ihm vorbeifuhr und vom ihm die volle Ladung Weihwasser abbekam. 35 Liter Weihwasser verbrauchte der Pater, die er den Bikern mittels eines Aspergilsträußchens großzügig zukommen ließ. Wenngleich dem Anschein nach viele PS-Freunde dem diesjährigen Segen wegen des Wetters fernblieben, so nahm die Segnung doch großen Raum ein. Die weitesten Teilnehmer kamen sogar aus Brüssel angereist, die meisten anderen kamen jedoch aus dem Bereich Mosel,Trier und Eifel.

Rund 500 Motorradfahrer und Fahrerinnen trafen im Wallfahrtsort Klausen ein, um dem Gottesdienst im Park der Kirche und der anschließenden Segnung durch Pater Albert Seul Zuversicht für die Bikersaison zu holen. Der hatte sichtlich Spaß an der Zeremonie, als jeder einzelne Teilnehmer mit seinem Gefährt an ihm vorbeifuhr und vom ihm die volle Ladung Weihwasser abbekam. 35 Liter Weihwasser verbrauchte der Pater, die er den Bikern mittels eines Aspergilsträußchens großzügig zukommen ließ. Wenngleich dem Anschein nach viele PS-Freunde dem diesjährigen Segen wegen des Wetters fernblieben, so nahm die Segnung doch großen Raum ein. Die weitesten Teilnehmer kamen sogar aus Brüssel angereist, die meisten anderen kamen jedoch aus dem Bereich Mosel,Trier und Eifel. weniger

Rund 500 Motorradfahrer und Fahrerinnen trafen im Wallfahrtsort Klausen ein, um dem Gottesdienst im Park der Kirche und der anschließenden Segnung durch Pater Albert Seul Zuversicht für die Bikersaison zu holen. Der hatte sichtlich Spaß an der Zeremonie, als jeder einzelne Teilnehmer mit seinem Gefährt an ihm vorbeifuhr und vom ihm die volle Ladung Weihwasser abbekam. 35 Liter Weihwasser verbrauchte der Pater, die er den Bikern mittels eines Aspergilsträußchens großzügig zukommen ließ. Wenngleich dem Anschein nach viele PS-Freunde dem diesjährigen Segen wegen des Wetters fernblieben, so nahm die Segnung doch großen Raum ein. Die weitesten Teilnehmer kamen sogar aus Brüssel angereist, die meisten anderen kamen jedoch aus dem Bereich Mosel,Trier und Eifel.

Rund 500 Motorradfahrer und Fahrerinnen trafen im Wallfahrtsort Klausen ein, um dem Gottesdienst im Park der Kirche und der anschließenden Segnung durch Pater Albert Seul Zuversicht für die Bikersaison zu holen. Der hatte sichtlich Spaß an der Zeremonie, als jeder einzelne Teilnehmer mit seinem Gefährt an ihm vorbeifuhr und vom ihm die volle Ladung Weihwasser abbekam. 35 Liter Weihwasser verbrauchte der Pater, die er den Bikern mittels eines Aspergilsträußchens großzügig zukommen ließ. Wenngleich dem Anschein nach viele PS-Freunde dem diesjährigen Segen wegen des Wetters fernblieben, so nahm die Segnung doch großen Raum ein. Die weitesten Teilnehmer kamen sogar aus Brüssel angereist, die meisten anderen kamen jedoch aus dem Bereich Mosel,Trier und Eifel. weniger

Rund 500 Motorradfahrer und Fahrerinnen trafen im Wallfahrtsort Klausen ein, um dem Gottesdienst im Park der Kirche und der anschließenden Segnung durch Pater Albert Seul Zuversicht für die Bikersaison zu holen. Der hatte sichtlich Spaß an der Zeremonie, als jeder einzelne Teilnehmer mit seinem Gefährt an ihm vorbeifuhr und vom ihm die volle Ladung Weihwasser abbekam. 35 Liter Weihwasser verbrauchte der Pater, die er den Bikern mittels eines Aspergilsträußchens großzügig zukommen ließ. Wenngleich dem Anschein nach viele PS-Freunde dem diesjährigen Segen wegen des Wetters fernblieben, so nahm die Segnung doch großen Raum ein. Die weitesten Teilnehmer kamen sogar aus Brüssel angereist, die meisten anderen kamen jedoch aus dem Bereich Mosel,Trier und Eifel.

Rund 500 Motorradfahrer und Fahrerinnen trafen im Wallfahrtsort Klausen ein, um dem Gottesdienst im Park der Kirche und der anschließenden Segnung durch Pater Albert Seul Zuversicht für die Bikersaison zu holen. Der hatte sichtlich Spaß an der Zeremonie, als jeder einzelne Teilnehmer mit seinem Gefährt an ihm vorbeifuhr und vom ihm die volle Ladung Weihwasser abbekam. 35 Liter Weihwasser verbrauchte der Pater, die er den Bikern mittels eines Aspergilsträußchens großzügig zukommen ließ. Wenngleich dem Anschein nach viele PS-Freunde dem diesjährigen Segen wegen des Wetters fernblieben, so nahm die Segnung doch großen Raum ein. Die weitesten Teilnehmer kamen sogar aus Brüssel angereist, die meisten anderen kamen jedoch aus dem Bereich Mosel,Trier und Eifel. weniger

Rund 500 Motorradfahrer und Fahrerinnen trafen im Wallfahrtsort Klausen ein, um dem Gottesdienst im Park der Kirche und der anschließenden Segnung durch Pater Albert Seul Zuversicht für die Bikersaison zu holen. Der hatte sichtlich Spaß an der Zeremonie, als jeder einzelne Teilnehmer mit seinem Gefährt an ihm vorbeifuhr und vom ihm die volle Ladung Weihwasser abbekam. 35 Liter Weihwasser verbrauchte der Pater, die er den Bikern mittels eines Aspergilsträußchens großzügig zukommen ließ. Wenngleich dem Anschein nach viele PS-Freunde dem diesjährigen Segen wegen des Wetters fernblieben, so nahm die Segnung doch großen Raum ein. Die weitesten Teilnehmer kamen sogar aus Brüssel angereist, die meisten anderen kamen jedoch aus dem Bereich Mosel,Trier und Eifel.

Rund 500 Motorradfahrer und Fahrerinnen trafen im Wallfahrtsort Klausen ein, um dem Gottesdienst im Park der Kirche und der anschließenden Segnung durch Pater Albert Seul Zuversicht für die Bikersaison zu holen. Der hatte sichtlich Spaß an der Zeremonie, als jeder einzelne Teilnehmer mit seinem Gefährt an ihm vorbeifuhr und vom ihm die volle Ladung Weihwasser abbekam. 35 Liter Weihwasser verbrauchte der Pater, die er den Bikern mittels eines Aspergilsträußchens großzügig zukommen ließ. Wenngleich dem Anschein nach viele PS-Freunde dem diesjährigen Segen wegen des Wetters fernblieben, so nahm die Segnung doch großen Raum ein. Die weitesten Teilnehmer kamen sogar aus Brüssel angereist, die meisten anderen kamen jedoch aus dem Bereich Mosel,Trier und Eifel. weniger

Rund 500 Motorradfahrer und Fahrerinnen trafen im Wallfahrtsort Klausen ein, um dem Gottesdienst im Park der Kirche und der anschließenden Segnung durch Pater Albert Seul Zuversicht für die Bikersaison zu holen. Der hatte sichtlich Spaß an der Zeremonie, als jeder einzelne Teilnehmer mit seinem Gefährt an ihm vorbeifuhr und vom ihm die volle Ladung Weihwasser abbekam. 35 Liter Weihwasser verbrauchte der Pater, die er den Bikern mittels eines Aspergilsträußchens großzügig zukommen ließ. Wenngleich dem Anschein nach viele PS-Freunde dem diesjährigen Segen wegen des Wetters fernblieben, so nahm die Segnung doch großen Raum ein. Die weitesten Teilnehmer kamen sogar aus Brüssel angereist, die meisten anderen kamen jedoch aus dem Bereich Mosel,Trier und Eifel.

Rund 500 Motorradfahrer und Fahrerinnen trafen im Wallfahrtsort Klausen ein, um dem Gottesdienst im Park der Kirche und der anschließenden Segnung durch Pater Albert Seul Zuversicht für die Bikersaison zu holen. Der hatte sichtlich Spaß an der Zeremonie, als jeder einzelne Teilnehmer mit seinem Gefährt an ihm vorbeifuhr und vom ihm die volle Ladung Weihwasser abbekam. 35 Liter Weihwasser verbrauchte der Pater, die er den Bikern mittels eines Aspergilsträußchens großzügig zukommen ließ. Wenngleich dem Anschein nach viele PS-Freunde dem diesjährigen Segen wegen des Wetters fernblieben, so nahm die Segnung doch großen Raum ein. Die weitesten Teilnehmer kamen sogar aus Brüssel angereist, die meisten anderen kamen jedoch aus dem Bereich Mosel,Trier und Eifel. weniger

Rund 500 Motorradfahrer und Fahrerinnen trafen im Wallfahrtsort Klausen ein, um dem Gottesdienst im Park der Kirche und der anschließenden Segnung durch Pater Albert Seul Zuversicht für die Bikersaison zu holen. Der hatte sichtlich Spaß an der Zeremonie, als jeder einzelne Teilnehmer mit seinem Gefährt an ihm vorbeifuhr und vom ihm die volle Ladung Weihwasser abbekam. 35 Liter Weihwasser verbrauchte der Pater, die er den Bikern mittels eines Aspergilsträußchens großzügig zukommen ließ. Wenngleich dem Anschein nach viele PS-Freunde dem diesjährigen Segen wegen des Wetters fernblieben, so nahm die Segnung doch großen Raum ein. Die weitesten Teilnehmer kamen sogar aus Brüssel angereist, die meisten anderen kamen jedoch aus dem Bereich Mosel,Trier und Eifel.

Rund 500 Motorradfahrer und Fahrerinnen trafen im Wallfahrtsort Klausen ein, um dem Gottesdienst im Park der Kirche und der anschließenden Segnung durch Pater Albert Seul Zuversicht für die Bikersaison zu holen. Der hatte sichtlich Spaß an der Zeremonie, als jeder einzelne Teilnehmer mit seinem Gefährt an ihm vorbeifuhr und vom ihm die volle Ladung Weihwasser abbekam. 35 Liter Weihwasser verbrauchte der Pater, die er den Bikern mittels eines Aspergilsträußchens großzügig zukommen ließ. Wenngleich dem Anschein nach viele PS-Freunde dem diesjährigen Segen wegen des Wetters fernblieben, so nahm die Segnung doch großen Raum ein. Die weitesten Teilnehmer kamen sogar aus Brüssel angereist, die meisten anderen kamen jedoch aus dem Bereich Mosel,Trier und Eifel. weniger

Rund 500 Motorradfahrer und Fahrerinnen trafen im Wallfahrtsort Klausen ein, um dem Gottesdienst im Park der Kirche und der anschließenden Segnung durch Pater Albert Seul Zuversicht für die Bikersaison zu holen. Der hatte sichtlich Spaß an der Zeremonie, als jeder einzelne Teilnehmer mit seinem Gefährt an ihm vorbeifuhr und vom ihm die volle Ladung Weihwasser abbekam. 35 Liter Weihwasser verbrauchte der Pater, die er den Bikern mittels eines Aspergilsträußchens großzügig zukommen ließ. Wenngleich dem Anschein nach viele PS-Freunde dem diesjährigen Segen wegen des Wetters fernblieben, so nahm die Segnung doch großen Raum ein. Die weitesten Teilnehmer kamen sogar aus Brüssel angereist, die meisten anderen kamen jedoch aus dem Bereich Mosel,Trier und Eifel.

Rund 500 Motorradfahrer und Fahrerinnen trafen im Wallfahrtsort Klausen ein, um dem Gottesdienst im Park der Kirche und der anschließenden Segnung durch Pater Albert Seul Zuversicht für die Bikersaison zu holen. Der hatte sichtlich Spaß an der Zeremonie, als jeder einzelne Teilnehmer mit seinem Gefährt an ihm vorbeifuhr und vom ihm die volle Ladung Weihwasser abbekam. 35 Liter Weihwasser verbrauchte der Pater, die er den Bikern mittels eines Aspergilsträußchens großzügig zukommen ließ. Wenngleich dem Anschein nach viele PS-Freunde dem diesjährigen Segen wegen des Wetters fernblieben, so nahm die Segnung doch großen Raum ein. Die weitesten Teilnehmer kamen sogar aus Brüssel angereist, die meisten anderen kamen jedoch aus dem Bereich Mosel,Trier und Eifel. weniger

Rund 500 Motorradfahrer und Fahrerinnen trafen im Wallfahrtsort Klausen ein, um dem Gottesdienst im Park der Kirche und der anschließenden Segnung durch Pater Albert Seul Zuversicht für die Bikersaison zu holen. Der hatte sichtlich Spaß an der Zeremonie, als jeder einzelne Teilnehmer mit seinem Gefährt an ihm vorbeifuhr und vom ihm die volle Ladung Weihwasser abbekam. 35 Liter Weihwasser verbrauchte der Pater, die er den Bikern mittels eines Aspergilsträußchens großzügig zukommen ließ. Wenngleich dem Anschein nach viele PS-Freunde dem diesjährigen Segen wegen des Wetters fernblieben, so nahm die Segnung doch großen Raum ein. Die weitesten Teilnehmer kamen sogar aus Brüssel angereist, die meisten anderen kamen jedoch aus dem Bereich Mosel,Trier und Eifel.

Rund 500 Motorradfahrer und Fahrerinnen trafen im Wallfahrtsort Klausen ein, um dem Gottesdienst im Park der Kirche und der anschließenden Segnung durch Pater Albert Seul Zuversicht für die Bikersaison zu holen. Der hatte sichtlich Spaß an der Zeremonie, als jeder einzelne Teilnehmer mit seinem Gefährt an ihm vorbeifuhr und vom ihm die volle Ladung Weihwasser abbekam. 35 Liter Weihwasser verbrauchte der Pater, die er den Bikern mittels eines Aspergilsträußchens großzügig zukommen ließ. Wenngleich dem Anschein nach viele PS-Freunde dem diesjährigen Segen wegen des Wetters fernblieben, so nahm die Segnung doch großen Raum ein. Die weitesten Teilnehmer kamen sogar aus Brüssel angereist, die meisten anderen kamen jedoch aus dem Bereich Mosel,Trier und Eifel. weniger

Rund 500 Motorradfahrer und Fahrerinnen trafen im Wallfahrtsort Klausen ein, um dem Gottesdienst im Park der Kirche und der anschließenden Segnung durch Pater Albert Seul Zuversicht für die Bikersaison zu holen. Der hatte sichtlich Spaß an der Zeremonie, als jeder einzelne Teilnehmer mit seinem Gefährt an ihm vorbeifuhr und vom ihm die volle Ladung Weihwasser abbekam. 35 Liter Weihwasser verbrauchte der Pater, die er den Bikern mittels eines Aspergilsträußchens großzügig zukommen ließ. Wenngleich dem Anschein nach viele PS-Freunde dem diesjährigen Segen wegen des Wetters fernblieben, so nahm die Segnung doch großen Raum ein. Die weitesten Teilnehmer kamen sogar aus Brüssel angereist, die meisten anderen kamen jedoch aus dem Bereich Mosel,Trier und Eifel.

Rund 500 Motorradfahrer und Fahrerinnen trafen im Wallfahrtsort Klausen ein, um dem Gottesdienst im Park der Kirche und der anschließenden Segnung durch Pater Albert Seul Zuversicht für die Bikersaison zu holen. Der hatte sichtlich Spaß an der Zeremonie, als jeder einzelne Teilnehmer mit seinem Gefährt an ihm vorbeifuhr und vom ihm die volle Ladung Weihwasser abbekam. 35 Liter Weihwasser verbrauchte der Pater, die er den Bikern mittels eines Aspergilsträußchens großzügig zukommen ließ. Wenngleich dem Anschein nach viele PS-Freunde dem diesjährigen Segen wegen des Wetters fernblieben, so nahm die Segnung doch großen Raum ein. Die weitesten Teilnehmer kamen sogar aus Brüssel angereist, die meisten anderen kamen jedoch aus dem Bereich Mosel,Trier und Eifel. weniger

Rund 500 Motorradfahrer und Fahrerinnen trafen im Wallfahrtsort Klausen ein, um dem Gottesdienst im Park der Kirche und der anschließenden Segnung durch Pater Albert Seul Zuversicht für die Bikersaison zu holen. Der hatte sichtlich Spaß an der Zeremonie, als jeder einzelne Teilnehmer mit seinem Gefährt an ihm vorbeifuhr und vom ihm die volle Ladung Weihwasser abbekam. 35 Liter Weihwasser verbrauchte der Pater, die er den Bikern mittels eines Aspergilsträußchens großzügig zukommen ließ. Wenngleich dem Anschein nach viele PS-Freunde dem diesjährigen Segen wegen des Wetters fernblieben, so nahm die Segnung doch großen Raum ein. Die weitesten Teilnehmer kamen sogar aus Brüssel angereist, die meisten anderen kamen jedoch aus dem Bereich Mosel,Trier und Eifel.

Rund 500 Motorradfahrer und Fahrerinnen trafen im Wallfahrtsort Klausen ein, um dem Gottesdienst im Park der Kirche und der anschließenden Segnung durch Pater Albert Seul Zuversicht für die Bikersaison zu holen. Der hatte sichtlich Spaß an der Zeremonie, als jeder einzelne Teilnehmer mit seinem Gefährt an ihm vorbeifuhr und vom ihm die volle Ladung Weihwasser abbekam. 35 Liter Weihwasser verbrauchte der Pater, die er den Bikern mittels eines Aspergilsträußchens großzügig zukommen ließ. Wenngleich dem Anschein nach viele PS-Freunde dem diesjährigen Segen wegen des Wetters fernblieben, so nahm die Segnung doch großen Raum ein. Die weitesten Teilnehmer kamen sogar aus Brüssel angereist, die meisten anderen kamen jedoch aus dem Bereich Mosel,Trier und Eifel. weniger

Rund 500 Motorradfahrer und Fahrerinnen trafen im Wallfahrtsort Klausen ein, um dem Gottesdienst im Park der Kirche und der anschließenden Segnung durch Pater Albert Seul Zuversicht für die Bikersaison zu holen. Der hatte sichtlich Spaß an der Zeremonie, als jeder einzelne Teilnehmer mit seinem Gefährt an ihm vorbeifuhr und vom ihm die volle Ladung Weihwasser abbekam. 35 Liter Weihwasser verbrauchte der Pater, die er den Bikern mittels eines Aspergilsträußchens großzügig zukommen ließ. Wenngleich dem Anschein nach viele PS-Freunde dem diesjährigen Segen wegen des Wetters fernblieben, so nahm die Segnung doch großen Raum ein. Die weitesten Teilnehmer kamen sogar aus Brüssel angereist, die meisten anderen kamen jedoch aus dem Bereich Mosel,Trier und Eifel.

Rund 500 Motorradfahrer und Fahrerinnen trafen im Wallfahrtsort Klausen ein, um dem Gottesdienst im Park der Kirche und der anschließenden Segnung durch Pater Albert Seul Zuversicht für die Bikersaison zu holen. Der hatte sichtlich Spaß an der Zeremonie, als jeder einzelne Teilnehmer mit seinem Gefährt an ihm vorbeifuhr und vom ihm die volle Ladung Weihwasser abbekam. 35 Liter Weihwasser verbrauchte der Pater, die er den Bikern mittels eines Aspergilsträußchens großzügig zukommen ließ. Wenngleich dem Anschein nach viele PS-Freunde dem diesjährigen Segen wegen des Wetters fernblieben, so nahm die Segnung doch großen Raum ein. Die weitesten Teilnehmer kamen sogar aus Brüssel angereist, die meisten anderen kamen jedoch aus dem Bereich Mosel,Trier und Eifel. weniger

Rund 500 Motorradfahrer und Fahrerinnen trafen im Wallfahrtsort Klausen ein, um dem Gottesdienst im Park der Kirche und der anschließenden Segnung durch Pater Albert Seul Zuversicht für die Bikersaison zu holen. Der hatte sichtlich Spaß an der Zeremonie, als jeder einzelne Teilnehmer mit seinem Gefährt an ihm vorbeifuhr und vom ihm die volle Ladung Weihwasser abbekam. 35 Liter Weihwasser verbrauchte der Pater, die er den Bikern mittels eines Aspergilsträußchens großzügig zukommen ließ. Wenngleich dem Anschein nach viele PS-Freunde dem diesjährigen Segen wegen des Wetters fernblieben, so nahm die Segnung doch großen Raum ein. Die weitesten Teilnehmer kamen sogar aus Brüssel angereist, die meisten anderen kamen jedoch aus dem Bereich Mosel,Trier und Eifel.

Rund 500 Motorradfahrer und Fahrerinnen trafen im Wallfahrtsort Klausen ein, um dem Gottesdienst im Park der Kirche und der anschließenden Segnung durch Pater Albert Seul Zuversicht für die Bikersaison zu holen. Der hatte sichtlich Spaß an der Zeremonie, als jeder einzelne Teilnehmer mit seinem Gefährt an ihm vorbeifuhr und vom ihm die volle Ladung Weihwasser abbekam. 35 Liter Weihwasser verbrauchte der Pater, die er den Bikern mittels eines Aspergilsträußchens großzügig zukommen ließ. Wenngleich dem Anschein nach viele PS-Freunde dem diesjährigen Segen wegen des Wetters fernblieben, so nahm die Segnung doch großen Raum ein. Die weitesten Teilnehmer kamen sogar aus Brüssel angereist, die meisten anderen kamen jedoch aus dem Bereich Mosel,Trier und Eifel. weniger

Rund 500 Motorradfahrer und Fahrerinnen trafen im Wallfahrtsort Klausen ein, um dem Gottesdienst im Park der Kirche und der anschließenden Segnung durch Pater Albert Seul Zuversicht für die Bikersaison zu holen. Der hatte sichtlich Spaß an der Zeremonie, als jeder einzelne Teilnehmer mit seinem Gefährt an ihm vorbeifuhr und vom ihm die volle Ladung Weihwasser abbekam. 35 Liter Weihwasser verbrauchte der Pater, die er den Bikern mittels eines Aspergilsträußchens großzügig zukommen ließ. Wenngleich dem Anschein nach viele PS-Freunde dem diesjährigen Segen wegen des Wetters fernblieben, so nahm die Segnung doch großen Raum ein. Die weitesten Teilnehmer kamen sogar aus Brüssel angereist, die meisten anderen kamen jedoch aus dem Bereich Mosel,Trier und Eifel.

Rund 500 Motorradfahrer und Fahrerinnen trafen im Wallfahrtsort Klausen ein, um dem Gottesdienst im Park der Kirche und der anschließenden Segnung durch Pater Albert Seul Zuversicht für die Bikersaison zu holen. Der hatte sichtlich Spaß an der Zeremonie, als jeder einzelne Teilnehmer mit seinem Gefährt an ihm vorbeifuhr und vom ihm die volle Ladung Weihwasser abbekam. 35 Liter Weihwasser verbrauchte der Pater, die er den Bikern mittels eines Aspergilsträußchens großzügig zukommen ließ. Wenngleich dem Anschein nach viele PS-Freunde dem diesjährigen Segen wegen des Wetters fernblieben, so nahm die Segnung doch großen Raum ein. Die weitesten Teilnehmer kamen sogar aus Brüssel angereist, die meisten anderen kamen jedoch aus dem Bereich Mosel,Trier und Eifel. weniger

Rund 500 Motorradfahrer und Fahrerinnen trafen im Wallfahrtsort Klausen ein, um dem Gottesdienst im Park der Kirche und der anschließenden Segnung durch Pater Albert Seul Zuversicht für die Bikersaison zu holen. Der hatte sichtlich Spaß an der Zeremonie, als jeder einzelne Teilnehmer mit seinem Gefährt an ihm vorbeifuhr und vom ihm die volle Ladung Weihwasser abbekam. 35 Liter Weihwasser verbrauchte der Pater, die er den Bikern mittels eines Aspergilsträußchens großzügig zukommen ließ. Wenngleich dem Anschein nach viele PS-Freunde dem diesjährigen Segen wegen des Wetters fernblieben, so nahm die Segnung doch großen Raum ein. Die weitesten Teilnehmer kamen sogar aus Brüssel angereist, die meisten anderen kamen jedoch aus dem Bereich Mosel,Trier und Eifel.

Rund 500 Motorradfahrer und Fahrerinnen trafen im Wallfahrtsort Klausen ein, um dem Gottesdienst im Park der Kirche und der anschließenden Segnung durch Pater Albert Seul Zuversicht für die Bikersaison zu holen. Der hatte sichtlich Spaß an der Zeremonie, als jeder einzelne Teilnehmer mit seinem Gefährt an ihm vorbeifuhr und vom ihm die volle Ladung Weihwasser abbekam. 35 Liter Weihwasser verbrauchte der Pater, die er den Bikern mittels eines Aspergilsträußchens großzügig zukommen ließ. Wenngleich dem Anschein nach viele PS-Freunde dem diesjährigen Segen wegen des Wetters fernblieben, so nahm die Segnung doch großen Raum ein. Die weitesten Teilnehmer kamen sogar aus Brüssel angereist, die meisten anderen kamen jedoch aus dem Bereich Mosel,Trier und Eifel.