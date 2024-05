Fotos Erster Wander- und Erlebnistag in Birgel

Die historische Mühle in Birgel war das Zentrum des ersten Birgeler Wander- und Erlebnistages am Pfingstsonntag. Die zahlreichen Gäste konnten die historischen Anlagen besichtigen und an geführten Wanderungen rund um Birgel teilnehmen. Außerdem gab es schottische „Highland Games“, erstmals veranstaltet vom Camp Tannenhof. Das Wetter ist ja bekanntlich auch im Norden Großbritanniens oft etwas rauer. Den vielen Familien bot die Bielenhof-Alm Spaß für die Jüngsten beim Ponyreiten und kulinarische Spezialitäten aus der Region für alle Besucher.