MüKaRoOs mit kölschem Abend in Gerolstein Gastgeber des KKK-Vorstellabend der Kölner Karnevalisten MüKaRoOs mit kölschem Abend in Gerolstein Gastgeber des KKK-Vorstellabend der Kölner Karnevalisten

Gelingt es Harry und Achim oder 'Dä Een un der An-ne', mit einem Liebesgedicht für Hedwig aus Gerolstein, deren Herz auch zu berühren? Tränen fließen...vor Lachen. You look like an angel.. übersetzt: Du guckst wie an Angel. Der eine mag Studenenfutter, weil er sich an die Uni erinnert...darauf der andere Ich mag am liebsten Puffreis. „Menschen, die sich mit Katzen unterhalten sind verrückt!- Sagt mein Hund!“ "Erzähl mal den Witz von der Bundesbahn... nee ich weiß net, ob der ankütt." Ein Brüller jagd den nächsten. Das Publikum tobt.