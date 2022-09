Museumsnacht Trier Die fünf an der langen Trierer Museumsnacht beteiligten Museen öffneten am Samstag Abend bis 24.00 Uhr ihre Tore und zogen zahlreiche Besucher in ihre Ausstellungen. Ein besonderer Publikumsmagnet war das nach drei Jahren Pause neu eröffnete Münzkabinett mit dem Trierer Goldschatz im Rheinischen Landesmuseum. Aber auch die zahlreicfhen Führungen in den anderen Museen erfreuten sich großer Beliebtheit.