WITTLICH Echte Familienunterhaltung mit leuchtenden Kinderaugen versprach die Aufführung des Familien-Musicals „Scrooge“ am Freitagabend im Atrium in Wittlich. Die Weihnachtsgeschichte von Christian Berg und Michael Schanze begeisterte dann auch die 450 Besucher. Das sich am Ende der bisher so geizige Ebenezer Scrooge zum mitfühlenden Menschenfreund gewandelt hat, das fanden dann alle gut und klatschten eifrig Beifall.