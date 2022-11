Mytallica rockt das Druckwerk in Trier-Euren Die deutschlandweit meist gebuchte Metallica-Tribute-Band My'tallica brachte das Druckwerk in Trier-Euren zum Beben. Rund 430 begeisterte Fans feierten zu Klassikern aus 40 Jahren Metallica-Geschichte wie Enter Sandmann, Master of Puppets oder Nothing else Matters.