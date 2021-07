El-Ali Heisam aus Feyen (41, links) hilft seinem Schwager Mahmoud Hindawi (39) beim Aufräumen und Saubermachen. Hindawi wohnt in der Florastraße in Trier-Ehrang. Nicht nur der Keller seines Hauses war überflutet, auch in der Wohnetage stand das Wasser etwa 30 Zentimeter hoch. "Wir arbeiten hier seit sechs Tagen, von 8 Uhr am Morgen bis spät in den Abend, bis uns die Kraft ausgeht", sagt Hindawi. "Selbstverständlich helfe ich meinem Schwager! In der ganzen Straße helfen die Leute sich gegenseitig. Wenn es wirklich eng wird, stehen die Menschen dann doch füreinander ein, das spüren wir hier deutlich", sagt Heisam. Nahezu der komplette Hausstand seines Schwagers steht verdreckt, verschlammt und kaputt auf der Straße. "Von öffentlicher Seite haben wir bisher noch keine Hilfe bekommen, wir hoffen aber, dass der Sperrmüll bald abgeholt wird", sagt Hindawi. (woc)