Stephan Neuerburg (von links) und Dorothea Weber (66) stehen an der Grundstücksgrenze in ihrem Garten. Vier Meter neben ihnen auf der rechten Seite soll ein mehr als elf Meter hoher Neubau mit 26 Wohneinheiten entstehen. Sie fürchten „die Wand“ und „den Klotz“ neben ihrem Garten. Sie bitten alle Mitglieder des Bauausschusses um einen Ortstermin in ihrem Garten und darum, sich für die Reduzierung des Baukörpers einzusetzen