Fotostrecke Nachhaltigkeits-Gipfel in Kasel

Innovationen für eine nachhaltige Zukunft: Mit zahlreichen nationalen und internationalen Referenten, sowie Studierenden und Professoren der Fachhochschule Trier und regionalen Unternehmen der Branche fand am Donnerstag im Dominikaner Weingut / Pauliner Hof in Kasel ein viel beachteter Nachhaltigkeits-Gipfel ("Sustainability Summit") statt. Es ging in erster Linie um die Themen Ultra-Leichtbau, Innovation für eine nachhaltige Zukunft. Ausführlicher Bericht in der Montagausgabe des Trierischen Volksfreunds.