18. Trierer Museumsnacht Nachts unterwegs auf Entdeckungsreise durch fünf Trierer Museen

16. Trierer Museumsnacht mit viel jungen Besuchern Dicht an dicht drängten sich die Besucher schon kurz vor 18 Uhr ungeduldig vor der Tür des Landesmuseums, als diese endlich öffnet. Wann gibt es schon einmal die Gelegenheit, um diese Uhrzeit und dazu noch an einem Samstagabend sechs Stunden lang bis tief in die Nacht in fünf Trierer Museen hineinzuschnuppern? Bei der 16. Auflage der Trierer Museumsnacht hatte jedes Haus seinen besonderen Schwerpunkt, zeigte seine Schätze. Foto: Museum am Dom