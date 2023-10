Fotos Nestwärme-Kinderhospiz – die Planungsentwürfe

Dieser Plan zeigt die Lage des neuen Gebäudes auf dem Petrisberg. Im Souterrain (mit Innenhof) des an einem Hang liegenden Gebäudes öffnen sich die Zimmer in Richtung Wald. Dort sind die großzügigen Räume für das Kinderhospiz und ein Begegnungscafé vorgesehen. Das Bürogebäude für Nestwärme und das Wohngebäude haben keine Verbindung. Im Vordergund, an der Max-Planck-Straße liegt das bereits existierende Studierenden-Wohnheim.