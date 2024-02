Tag der Kinderhospizarbeit Grün ist die Farbe am Tag der Kinderhospizarbeit

Am bundesweiten Tag der Kinderhospizarbeit beteiligte sich auch der Trierer Verein Nestwärme an der Aktion, Familien mit lebensverkürzend erkrankten Kindern in den Fokus zu rücken. Als Symbol der Solidarität wurden grüne Luftballons mit Namen verteilt. Jeder Name steht dabei für ein Kind mit lebensverkürzter Erkrankung. Bei einem Zug durch die Innenstadt machten die Teilnehmer der Aktion nicht nur auf die Kinder selbst aufmerksam, sondern sorgten auch dafür, dass das Bewusstsein in der Gesellschaft für die Arbeit der Kinderhospize in den Fokus rückte.