Wein Neue Vinothek und Kelterhaus im Weingut Stefan Müller

Vinothek Müller Stefan Müller ist ein neuer Star am Saar-Wein-Himmel und hat nun auch die baulichen Voraussetzungen geschaffen, um weiter an die Spitze zu kommen: Am Samstag, den 29. April steigt ein großes Hoffest zur Eröffnung der neuen Vinothek und Kelterhalle. (TV- Foto: Dirk Tenbrock)