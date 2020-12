Am Montag wurde bei der Firma Christen & Laudon in Staffelstein ein neuer Löschwassertank installiert. Er fasst 410 Kubikmeter Wasser, das für Löschzwecke zur Verfügung steht, aber auch für die Dichtigkeitsprüfung neuer GFK-Behälter genutzt wird. Nach erfolgter Prüfung wird das Wasser wiederum in den Löschwasserbehälter gepumpt und damit immer wieder verwendet.