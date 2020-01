Am Sonntag fand im Hotel Eifelbräu in Bitburg der Neujahrsempfang der CDU Bitburg-Prüm statt. Vor mehr als 700 Gästen hielt die CDU Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer die Festansprache. Am Ende der Veranstaltung sorgte der Kreisvorsitzende der CDU und Landtagsabgeordnete Michael Billen für eine Überraschung. Er kündigte seinen Rückzug aus der Landespolitik für den kommenden Mai an. Sein Mandat übernimmt der Bitburger Michael Ludwig.