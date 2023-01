Neujahrsempfang des CDU Kreisverbandes Bitburg-Prüm mit Dr. Carsten Linnemann Die rund 300 Besucher beim Neujahrsempfang des CDU Kreisverbandes Bitburg-Prüm erlebten am Sonntagmorgen im Hotel Eifelbräu in Bitburg einen wortgewaltigen, stellvertretenden Bundesvorsitzenden Carsten Linnemann. "Dieses Land braucht wieder eine Vision, wir müssen raus aus der Komfortzone, die Dinge anpacken und es einfach tun. Der Staat darf nicht die Bestellplattform sein, wo sich alle bedienen, wo es nur Rechte gibt und keine Pflichten gibt", so Linnemann weiter. „Als CDU müssen wir uns um die wahren Probleme der Menschen kümmern. Das ist doch unsere Stärke an der Basis, wo wir gerne der Ansprechpartner für alle sind“, so Linnemann weiter.