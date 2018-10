Die niederländische Königin Maxima macht bei ihrer Ankunft an der Staatskanzlei Selfies mit Schaulustigen. weniger

Die niederländische Königin Maxima macht bei ihrer Ankunft an der Staatskanzlei Selfies mit Schaulustigen.

Willem-Alexander (2.v.l.), König der Niederlande, und Königin Maxima winken neben Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, und Ehemann Klaus Jensen vor der Staatskanzlei. Das Königspaar hält sich zu einem dreitägigen Besuch in Deutschland auf.

Willem-Alexander, König der Niederlande, und Königin Maxima treffen an der Staatskanzlei in Mainz ein. Nach Angaben des königlichen Hofs in Den Haag soll es bei dem Arbeitsbesuch vor allem um die Digitalwirtschaft und die europäische Zusammenarbeit gehen.