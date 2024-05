Noch keine Gefahr - Pegelstände an Freitagmittag an Nims und Kyll noch ungefährlich Noch keine Gefahr - Pegelstände an Freitagmittag an Nims und Kyll noch ungefährlich

Trotz Dauerregen sind die Pegel an Nims und Kyll am Freitagmittag noch nicht wesentlich gestiegen. Es besteht derzeit keine Gefahr für die Anlieger an den beiden Eifelflüssen. Das könnte sich bei einem lokalen Starkregenereigniss aber auch schnell ändern. Unser Fotos zur Bestandsaufnahme sind in Bitburg-Stahl, Rittersdorf und Bickendorf (Nimsanrainer), sowie in Kyllburg und St. Thomas (Kyllanrainer) entstanden.