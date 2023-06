Fotostrecke Open Air mit Hazmat Modine in Saarburg.

Konzert mit Wade Schuman. Der New Yorker Bandleader Wade Schuman tourt seit Jahren im Sommer mit seiner siebenköpfigen Weltmusik-Combo durch Europa und begeistert am Freitagabend auf dem alten Kasernengelände in Saarburg mit Musik zwischen Gipsy und Blues. Er bringt neue Musik mit, die -ohne an Drive und Spannung zu verlieren- nochmal gereifter und intellektueller klingt. (TV-Foto: Dirk Tenbrock)