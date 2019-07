Am Sonntag fand in Roth an der Our der Original Eifeler Flohmarkt statt. Die Schnäppchensucher waren früh unterwegs und ergattern so manche Rarität. Im Angebot der internationalen Aussteller aus Eifel und Ardenne waren wahre Flohmarktgegenstände, keinesfalls Neuware. Kulinarische Köstlichkeiten rundeten das Programm ab.