Frühlingshafter Ostersamstag in Trier Frühlingshafte Temperaturen locken bereits am Mittag viele Besucher in die Trierer Innenstadt. Eine beliebte Anlaufstelle war neben den vielen Eisdielen in der Fußgängerzone auch der Palastgarten. Sonnenhungrige konnten hier de ersten warmen Sonnenstrahlen des Jahres genießen.