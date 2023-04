Fotostrecke Paddy goes to Holyhead - Irish Folk und Rock mit Whiskey-Stimme

Paddy goes to Holyhead - Irish Folk und Rock mit Whiskey-Stimme Freudenburg (hds) Musik zum Mitklatschen und Mitsingen sorgte für begeisterte Zuschauer. Das ist schon eine Hausnummer: 35 Jahre sind Paddy Schmidt und Crew auf Tour! Die 150 Besucher im vollen Ducsaal waren begeistert, und gingen gut mit, so das die tolle Stimmung auch auf die Band überging. Veranstalter Manni Weber zeigte sich mit der Besucherzahl zufrieden und etliche weitere Konzerte sind bereits in Planung. Bandmitglieder: Paddy Schmidt (Gesang, Gitarre, Mundharmonikas) Almut Ritter (Geige, Concertina), Uwe „Uhu“ Bender (Bassgitarre, Gesang) und Günter Bozem (Schlagwerk, Percussion)