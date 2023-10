Fotos Piesport feiert drei Tage lang "Kellerfest"

Stimmungsvolles "Kellerfest" im historischen Klausenhofkeller in Piesport Nicht nur die alten Römer wussten sich zu vergnügen, sondern auch im Weinort Piesport wurde am Wochenende drei Tage lang im historischen Klausenhofkeller am Ausoniusufer kräftig gefeiert. Unbestrittenes Highlight an dem Festwochenende war die ausgelassene Weinprobe am Samstagabend, die rund 150 Weinfreunde anlockte - Einheimische wie auch Gäste von außerhalb. In einem bunten Mix aus Rieslingweinprobe und Unterhaltung mit Musik wurden vierzehn verschiedene Rieslingweine von Piesporter Winzern präsentiert. Foto: Weinkönigin Dorothe (Mitte) mit ihren Prinzessinen Katharina (links) und Sina (rechts)