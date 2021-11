Birkenröhrlinge haben wie viele ihrer Artgenossen unterschiedliche Namen. Ihn nennt man auch Kapuziner oder Geißpilz. Sein Hut hat eine rötlich-braune, manchmal ins orange changierende Farbe. Er schmeckt mild-pilzig und lebt in enger Symbiose mit – wie der Name schon andeutet – Birken. In Deutschland kommt er noch recht häufig vor, während er in den Nachbarländern teilweise schon als gefährdet gilt.