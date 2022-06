Kriminalität : Unbekannte sprengen Geldautomat in Jünkerath - Polizei sucht Zeugen (Bilder)

Jünkerath Am frühen Morgen haben Unbekannte einen Geldautomaten in einer Bank in Jünkerath gesprengt. Anwohner wurden durch den Knall aufgeweckt und konnten das Geschehen beobachten.

In der Nacht zum heutigen Donnerstag, 23. Juni 2022, sprengten bisher unbekannte Täter einen Geldautomaten, welcher im Vorraum der Sparkasse in Jünkerath aufgestellt war, teilt die Polizei mit. Mehrere Täter flüchteten anschließend in einem dunklen VW Golf in Richtung Esch.

Gegen 2.15 Uhr wurden Anwohner durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Bei einem Blick aus dem Fenster sahen sie mehrere Männer, welche einen verrauchten Vorraum einer Bankfiliale verließen und anschließend mit einem dunklen VW Golf von der Örtlichkeit flohen.

Wie sich schnell herausstellte, hatten die unbekannten Täter einen Geldautomaten aufgesprengt, um an das innen liegende Bargeld zu gelangen. Die Trümmer verteilten sich durch die Wucht der Detonation über die gesamte Straße.

Die Zeugen riefen die Polizei, die auch umgehend eine Fahndung einleitete. Das Fluchtfahrzeug konnte jedoch nicht mehr gefunden werden.

Ob und wie viel Bargeld die Täter erbeuten konnten, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Bisher liegen der Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität und Verbleib der flüchtigen Täter vor. Die B421 ist in der Ortsdurchfahrt jünkerath derzeit noch voll gesperrt.

Foto: TV/Andreas Sommer