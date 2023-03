Fotos Prüm hat's! Angebote zum verkaufsoffenen Sonntag in Prüm

Prüm hat's ! Angebote zum verkaufsoffenen Sonntag in Prüm Allen Regenwettervoraussagen trotzend, versuchte Prüm am verkaufsoffenen Sonntag für Frühlings-Feeling zu sorgen. In Aussicht auf sonnige Tage, freuten sich zahlreiche Besucher bei echtem „Aprilwetter“ auf Einkaufsbummeln in farbenfroh dekorierten Geschäften. Prüm incl. Niederprüm und Dausfelder Höhe kann man als lebendige Stadt erleben. Sie glänzt nicht nur mit einem bunten Einzelhandel, Handwerk, sondern auch mit gastronomischen Angeboten und serviceorientierten Dienstleistern (an diesem Tag ergänzt durch 13 Food-Trucks, Autoschau, Infoständen und Live-Musik).