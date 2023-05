Am Pfingstmontag fand der 15. autofreie Raderlebnistag „Nim(m)s Rad“ auf der Landesstraße L 5 zwischen Rittersdorf und Rommersheim statt. Bei herrlichem Sommerwetter tummelten sich tausende Besucher auf der knapp 30 Kilometer langen Strecke. Dabei waren die Menschen mit dem Rad, auf Inlinern oder auch in Fußgruppen gemeinsam auf der Straße unterwegs. Und das lohnte sich einmal mehr, denn die zwölf Anliegergemeinden hatten ein buntes und vielfältiges Rahmenprogramm mit Musik, Animation und gutem Essen vorbereitet. So war für jeden etwas dabei und die Veranstaltung einmal mehr ein voller Erfolg.