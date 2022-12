Oktober: Am künftigen Senioren- und Pflegezentrum in Prüm ist schon seit Wochen kein Arbeiter mehr gesichtet worden. Besonders unangenehm: Auf der Seite zur Montherméerstraße stehen seit Monaten – auch während des heißen Sommers – drei Müllcontainer, voll bis Oberkante, und werden nicht abgeholt. Dafür machen sich Ratten darüber her.